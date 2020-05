Novos vestiários na área de lazer do Toyota estão sendo construídos

Estruturas incluem dois banheiros com sanitários, lavatório e uma ducha

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos tem realizado diversas obras no município, com o objetivo de fornecer e entregar à população novas opções adequadas de lazer, quando toda esta situação de pandemia do coronavírus passar. Neste momento, as equipes da administração municipal estão construindo novos vestiários na área de lazer do bairro Toyota.

A área de lazer do Toyota fica situada na Rua dos Pavões e em breve, o espaço do bairro receberá novos vestiários, que incluem dois banheiros com sanitário, lavatório e uma ducha.

Até o momento já foram feitas o emboço da parte externa dos vestiários e também já teve os trabalhos no telhado finalizados. Agora, os profissionais estão se preparando para começar a próxima etapa dos trabalhos que consiste nas intervenções na parte hidráulica, elétrica, emboço interno e acabamentos.

Mais obras

A administração municipal reforça que as equipes estão trabalhando para que obras e serviços básicos necessários de diversos setores continuem funcionando normalmente durante a pandemia. Entre as obras desenvolvidas atualmente estão: a construção de uma quadra poliesportiva na E.M. Dona Mariúcha, reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Cidade Alegria.

Além das obras no Parque Saúde, que fica na Cidade Alegria e na Praça Parque Embaixador, na Fazenda da Barra II.