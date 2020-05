Prefeitura de Volta Redonda reforça a sanitização nos centros comerciais

Equipes realizaram higienização e aplicação de bactericida em diversos pontos da cidade

Com a reabertura das atividades econômicas em Volta Redonda, a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura (SMI), iniciou uma nova etapa de sanitização e higienização em vias, espaços públicos e nos principais pontos comercias da cidade – Avenida Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado -, intensificando as ações de combate à Covid-19. A medida visa minimizar a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus.

A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. A medida química lançada é de grande importância e a ação de limpeza periódica é capaz de afastar o vírus.

“Desde o começo da pandemia, estamos realizando diversas ações de higienização das ruas, pontos de ônibus e Unidades Básicas de Saúde. Com a reabertura do comércio, estamos intensificando esse trabalho. É importante enfatizar que o distanciamento social ainda é a forma mais efetiva no combate ao coronavírus”, destacou o prefeito Samuca Silva.

O prefeito Samuca Silva enfatizou que a prevenção é a melhor fora de combater o vírus. “Com essas medidas, vamos salvar vidas. Mas, quem puder, fique em casa. E caso precisem sair, usem máscaras”, alertou.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram na Vila Santa Cecília, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação também passou por locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e Conselho Tutelar.