Serviço de abordagem social retorna com atendimento noturno em Volta Redonda

Ação beneficiou 45 pessoas, entre idosos, adultos, crianças e adolescentes, durante o mês de maio

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), retornou com o atendimento à população em situação de rua no período da noite. A ação, que começou a ser realizada na última quarta-feira, dia 27, através do Serviço Especializado em Abordagem Social da Smac, já atendeu 10 pessoas. Desse total, sete estavam próximo a uma agenda bancária na Vila Santa Cecília e os outros três no bairro Aterrado.

O serviço especializado em Abordagem Social, que também realiza ações durante o dia, beneficiou 45 pessoas, entre idosos, adultos, crianças e adolescentes, durante esse mês de maio. Ele é ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa, que identifique na cidade a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas, dentre outras.

A equipe está vinculada ao Centro Pop e é composta por duas assistentes sociais e um educador social. O horário de atuação da equipe é de 13h às 17h nas segundas e terças-feiras; de 17h às 21h às quartas-feiras; e de 8h às 14h nas quintas e sextas-feiras. Aos finais de semana a equipe trabalha em sistema de plantão. Atualmente, o trabalho tem sido intensificado nos territórios da Vila e Retiro. Na abordagem noturna, a ação conta com a presença da equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Smac, Mariana Pimenta do Nascimento, o objetivo do serviço especializado em abordagem social é conhecer, mapear, ofertar os trabalhos socioassistenciais e realizar os demais encaminhamentos para a rede. “É importante pontuar que a equipe não faz remoção, não recolhe as pessoas da rua. A saída das ruas é algo que, ao longo do atendimento e da criação de vínculos com as equipes, pode acontecer ou não. Ofertamos os serviços, mas sempre respeitando o desejo da pessoa”, explicou a diretora.

O prefeito Samuca Silva destaca que esse serviço faz parte de uma rede de proteção a população em situação de rua mantida pelo poder público. “O município conta ainda com outros locais para atender as pessoas em situação de rua como o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP; o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), que funciona na rodoviária; o Abrigo Municipal Seu Nadim; e o abrigo criado pela prefeitura de Volta Redonda na Arena Esportiva, no bairro Voldac”, lembrou o prefeito.

Os telefones para contato com a equipe são: (24) 3339-9588, de segunda a sexta-feira, e (24) 99974-5472 nos finais de semana, em sistema de plantão.