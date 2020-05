Sete unidades escolares estão recebendo melhorias em Volta Redonda

Com as aulas presenciais suspensas, escolas do município passam por obras, reformas e benfeitorias

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), segue investindo na infraestrutura das unidades escolares da cidade. Mesmo com as aulas suspensas pelas restrições necessárias para o combate à Covid-19, as reformas, obras de acessibilidade, pintura, revitalização e outras benfeitorias estão sendo realizadas nas escolas. Atualmente, sete unidades estão recebendo algum tipo de investimento ou melhoria, e outras quatro escolas já estão em fase de conclusão.

A unidades que estão em fase de conclusão são: Escola Municipal Miguel Couto, Creche Municipal José Ferreira, Creche Municipal Elza Bertazzo e Escola Municipal Sergipe. Entre as demais escolas com obras em andamento estão: Escola Municipal Marizinha Félix, Centro Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, Centro Municipal de Educação Infantil Alkindar Cândido Costa, Escola Municipal Mato Grosso, Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Di Biase e Creche Municipal Amor Perfeito. Além disso, outras três escolas estão em fase licitatória para receber melhorias.

O prefeito Samuca Silva destacou que desde 2017 o governo municipal está constantemente investindo em reformas de unidades escolares.

“Muitas estavam sucateadas e abandonadas e nossa gestão se comprometeu em melhorar e reformar essas unidades. Mesmo com as aulas suspensas por conta da pandemia, seguimos realizando as melhorias, para que quando os alunos voltem tenham um ambiente melhor para o aprendizado e desenvolvimento”, destacou o prefeito Samuca Silva.

A secretária de Educação, Rita Andrade, enfatizou a importância de um ambiente harmonizado e reformado no desenvolvimento dos alunos.

“Mesmo com a suspensão presencial das aulas, a SME segue realizando a manutenção das escolas e melhorias estruturais, visando colaborar ainda mais com o desenvolvimento dos alunos e seu aprendizado, através de um ambiente harmonioso. Todas essas ações têm como objetivo melhorar ainda mais a qualidade da educação de Volta Redonda e essas melhorias vão impactar positivamente no retorno desses alunos às escolas”, comentou.