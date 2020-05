Volta Redonda apresenta prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde

Por conta da pandemia de Covid-19, reunião foi transmitida em tempo real pelas redes sociais

A Prefeitura de Volta Redonda apresentou na manhã desta sexta-feira, dia 29, a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O relatório, referente às atividades do primeiro quadrimestre de 2020 da SMS, foi transmitido ao vivo no facebook da Câmara Municipal, para que a população pudesse acompanhar de casa. Participaram da apresentação membros do Conselho Municipal de Saúde e vereadores, além do secretário de saúde da cidade.

A pasta apresentou relatórios com o detalhamento de recursos aplicados e serviços oferecidos à população nos primeiros quatro meses do ano. Entre os levantamentos apontados estavam montante e fonte dos recursos aplicados no período; auditorias realizadas; oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada ou conveniada; e os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

O prefeito Samuca Silva lembrou que sempre prezou pela transparência no governo. “Nós pregamos, desde o início, o diálogo e a transparência. Então dar esse tipo de publicidade e mostrar as despesas da Saúde é muito importante”, comentou o prefeito.

“Desde que entrei na secretaria fiz questão de fazer a prestação de contas das despesas da Saúde. É uma das maiores e mais importantes pastas da prefeitura e precisamos deixar as informações o mais transparente possível”, frisou o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto.