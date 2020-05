Medidas tomadas mostram bons resultados do coronavírus em Valença

De acordo com o boletim Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde, confirma mais 13 casos de pessoas curadas. Dos 82 casos confirmados, Valença tem hoje, 66 casos considerados livre da doença. Segundo a prefeitura, houve uma melhora nos casos.

Às medidas tomadas pela prefeitura de Valença, foram importantes no incansável trabalho onde ninguém tem a solução para vencer essa pandemia. Fica a insistência, só saia de casa em extrema necessidade, se sair, use máscara. Continue lavando as mãos ou usando álcool em gel.