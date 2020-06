O motorista de um Honda Civic perdeu o controle de seu veículo e saiu da pista no final da manhã de domingo, numa curva da Rodovia do Contorno, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda.

O motorista não ficou ferido. Um caminhão guincho foi ao local para retirar o veículo que parou numa ribanceira. Não houve registro de vítima. A Guarda Municipal fez a ocorrência de trânsito.