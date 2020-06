Um caminhão derramou parte da carga de vidros na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h30min, no km 274, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do km 274, na localidade conhecida como “Curva do Aterrado”, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.]

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pisto ficou totalmente interditada. Após a limpeza feita pela concessionária que administra a rodovia a pista foi liberada por volta das 9 horas. Ninguém ficou ferido.