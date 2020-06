Policiais militares prenderam no domingo, um casal com uma arma na Rua Boa Vista, no Loteamento Aiuruoca, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Os policiais receberam uma informação sobre uma arma que estaria na casa de um casal. Eles compareceram ao local onde apreenderam uma pistola 9 mm, três carregadores com 12 munições intactas do mesmo calibre e com a numeração raspada.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito a ocorrência.