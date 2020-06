Prefeitura de Resende inaugura nova base descentralizada do Samu no distrito de Engenheiro Passos

Unidade conta com nova ambulância e começa a funcionar imediatamente com atendimentos emergenciais e de urgência

O distrito de Engenheiro Passos, em Resende, acaba de ser contemplado com uma base descentralizada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que vai atuar como reforço no serviço de saúde pública oferecido para a população local. A entrega oficial aconteceu nesta segunda-feira, dia primeiro de junho, sem cerimônia, devido aos cuidados contra a Covid-19. A base fica na Avenida das Camélias, s/n, Cohab.

Cerca de 24 quilômetros separam o centro da cidade de Resende e Engenheiro Passos. Com isso, os moradores do distrito ficam mais distantes do atendimento prestado, por exemplo, através do Hospital de Emergência e da Santa Casa de Misericórdia. O SAMU terá a responsabilidade de efetuar atendimentos de urgência e emergência em qualquer lugar no distrito.

– O SAMU chega para contemplar os casos emergenciais em que cada segundo de agilidade importa para salvar vidas. Um marco para a saúde pública do município e que já começa a funcionar imediatamente. Reforça tudo aquilo que a gestão municipal vem fazendo nos últimos anos, pois priorizar a saúde é priorizar a vida – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A construção da nova base teve início no segundo semestre de 2019 e foi acelerada nos últimos meses devido à pandemia do coronavírus. Com isso, o SAMU servirá como ponto de suporte tanto para os pacientes de Covid-19, que precisarem do transporte para o Hospital de Emergência, quanto para os demais moradores com outros tipos de demandas.

– É fundamental priorizar a saúde, principalmente neste momento de pandemia, e esta é uma postura adotada desde o início da atual gestão, que já está trazendo inúmeros resultados. No próprio distrito, por exemplo, a Prefeitura reformou e revitalizou no fim de 2019 a USF Engenheiro Passos, que hoje atende a população com mais qualidade e conforto. A lista de locais transformados não para de crescer – comentou o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira.

A construção também significa melhor aproveitamento de um espaço público, já que onde hoje se localiza a base do SAMU, antes funcionava como um depósito da Prefeitura. A planta do local conta com dois quartos e dois banheiros, além de cozinha, sala, depósito de material de limpeza, depósito, espaço para higienização da ambulância e garagem. Uma nova ambulância também reforça o atendimento no local.