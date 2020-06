PRF apreende maconha em veículo na Serra das Araras, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta segunda-feira, por volta das 9h50min, durante fiscalização de combate ao narcotráfico, aproximadamente 60 quilos de maconha, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os agentes sinalizaram para um veículo Fiat Argo, com três ocupantes parar, A princípio o motorista simulou que iria parar, mas, acelerou o veículo e empreendeu fuga. Os agentes partiram em perseguição e observaram que os ocupantes jogavam alguns pacotes para fora do veículo, com objetivo de desfazer do material.

No km 221, da Dutra, a PRF deparou com o carro com as portas abertas estacionado e abandonado. Os suspeitos fugiram para um local desconhecido. No interior do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha. Os policiais recolheram os outros tabletes que atirados para fora do veículo.

A placa ostentada pelo veículo indicava que seria de propriedade de uma locadora. Mas, após inspeção veicular, e contato com a locadora, foi verificado que o veículo original (que foi clonado) encontrava-se estacionado no pátio da referida empresa, sendo constatado que o veículo apreendido é um clone. Até o momento, não foi possível identificar se o veículo onde foi montado o clone tem algum registro de roubo ou furto. Ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí.