PRF flagra 116 mil garrafas de cerveja com irregularidade fiscal em Piraí

Uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h30min, flagrou cerca de 116 mil garrafas de cerveja (Brahma de 300 mil cada), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os policias rodoviários federais abordaram duas carretas com placa de Piraraquara (PR) que seguiam no sentido São Gonçalo (RJ), onde constataram as irregularidades.

Foi feito contato com auditor fiscal da Receita Estadual que confirmou as irregularidades caracterizando a fraude fiscal. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi para que sejam tomadas as medidas cabíveis pelo órgão responsável.