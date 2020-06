Semana em Volta Redonda começa com serviços de manutenção em 17 bairros

Equipes da Secretaria de Infraestrutura se dividem em recuperação asfáltica, sanitização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza e varrição

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou a semana com a programação de serviços de manutenção em 17 bairros do município. Estão incluídos recuperação asfáltica nas vias do município e serviços de sanitização, caiação, capina, roçada, retirada de entulhos, limpeza e varrição.

Nesta segunda-feira, dia 01 de junho, equipes da Secretaria de Infraestrutura deram continuidade à operação tapa-buracos no bairro Santa Cruz. A Beira Rio também recebe serviços de recuperação asfáltica no piso da ciclovia.

O trabalho foi intensificado durante a pandemia e é realizado diariamente para atender as demandas da população. Os serviços realizados são essenciais e a execução é facilitada com a menor quantidade de pessoas e veículos em circulação. A equipe segue as orientações de proteção, como uso do álcool em gel e máscaras, mantendo o distanciamento entre os colegas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva reafirma que a manutenção da cidade é uma das prioridades. “Neste momento, quando os olhos e as ações do governo municipal estão voltados para a prevenção e o cuidado com a saúde da população por conta da Covid-19, não podemos esquecer do dia a dia da cidade. Por isso, as ações de manutenção não param. Estamos melhorando o asfalto em diversos bairros e executando os serviços de rotina”, falou, reforçando o apelo para o isolamento social.

A programação de manutenção incluiu retirada de entulho e resíduos na Vila Americana, Jardim Belmonte e Belmonte; caiação no Nova Primavera; capina no bairros Jardim Amália I, Bela Vista e Vila Santa Cecília; roçada no Nova Primavera e condomínio Samoa, no Jardim Belvedere; limpeza no Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida), além do córrego e escadão ao lado do Colégio Bahia, no Minerlândia. As equipes de varrição atenderam os bairros Coqueiros, Vila Brasília e Mariana Torres; e também o Jardim dos Inocentes e Praça Pandiá Calógeras, em frete à escola técnica, na Vila Santa Cecília.