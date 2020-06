Barra do Piraí tem 16 óbitos confirmados

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, vem a público informar os dados atualizados em 02/06/2020, as 17:30 horas.

• Casos confirmados: 254

• recuperados: 208

• Internação: 12

• Isolamento Domiciliar: 18

• Óbitos: 16

Números de testes em massa elevam contaminados em Barra do Piraí

A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, divulgou os números de casos positivos pelo Coronavírus no município após a finalização das análises dos testes em massa, realizados em maio, em diferentes pontos. Ao todo, contabilizando com os já divulgados anteriormente, a cidade conta com 254 pessoas que contraíram o Covid-19.

No entanto, destes, como revela a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Irineia Santana, 208 foram recuperados. Segundo Irineia, os dados quantitativos, conforme iriam chegando, eram divulgados aos positivados, que se mantêm no anonimato.

“Tivemos o controle sobre os casos. Não podemos dizer que, ter estes números, representa uma totalidade sobre os índices de Barra do Piraí. Mas, é um caminho, um norte, que o Executivo terá sobre os bairros e incidências. Alguns deles, por exemplo, nem sintomas tiveram”, completa Irineia.

A diretora ainda explica que, após os resultados quantitativos, serão analisados, de forma qualitativa, como serão adotados os novos protocolos sobre possíveis ações na cidade, como barreiras sanitárias e estudos técnicos e imunológicos.

“Os testes em massa não são a mesma coisa que testes rápidos. Existe todo um estudo, que vem sendo desenvolvido em todo o mundo. Agora, estamos na fase de cruzamento de dados por bairros e teremos, assim, um caminho a ser tomado, daqui para a frente, dentro das ações do município. Houve um salto sim, mas dentro do patamar de possibilidades analisadas para Barra do Piraí. Não tem nada a ver com a abertura do comércio; que fique claro isso”, explica Irineia.