 Campanha de vacinação contra gripe foi prorrogada até 30 de junho 

Cerca de 50 mil já foram vacinadas no município

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação. A ação tem como objetivo ampliar a medida de prevenção à doença e atender os grupos prioritários até o dia 30 de junho, a nova data de encerramento da campanha no Brasil.

A escolha do público prioritário no país segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) por serem grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença. Até o momento, a Secretaria de Saúde do município já vacinou aproximadamente 50 mil pessoas que representam o grupo de risco.

O secretário de saúde, Sérgio Gomes, destacou alguns grupos que ainda não atingiram a meta de vacinação e reforçou a importância da vacina no período do inverno. “Grande parte do público prioritário foi vacinado, mas ainda precisamos chamar mais crianças, professores e adultos de 55 a 59 anos, pois as coberturas destes grupos ainda estão baixas. Com a chegada do inverno no mês de junho, a vacina é a melhor maneira de combater o H1N1, evitando as complicações que o vírus causa”, pontuou Sérgio.