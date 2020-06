Centro Especializado em Doenças Respiratórias tem novo local de atendimento em Volta Redonda

Unidade agora está funcionando na Policlínica, no Estádio Raulino de Oliveira

Otimização do espaço, facilidade no acesso e redução de gastos. Esses foram os principais motivos que ocasionaram a transferência do Centro Especializado em Doenças Respiratórias para o Estádio Raulino de Oliveira. A partir desta terça-feira, dia 02, a sede, que antes ficava no Retiro, passa a funcionar na Policlínica, no Aterrado.

O Centro Especializado em Doenças Respiratórias é resultado de uma parceria público-privada firmada para somar forças no combate ao Novo Coronavírus na cidade. Com dois meses de funcionamento, a unidade é uma das medidas criadas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda para auxiliar na prevenção e no diagnóstico da Covid-19.

“O nosso intuito é trabalhar sempre de maneira preventiva e é por isso que firmamos essa parceria em prol do mesmo objetivo: a preservação de vidas. O Centro Especializado em Doenças Respiratórias é mais um aliado para que possamos diagnosticar de forma rápida e vencer esta doença, que está crescendo não só na cidade, como também no nosso país. Preciso agradecer aos envolvidos que acreditaram nessa parceria”, relatou Samuca Silva.

Além de contribuir para o diagnóstico, a implementação do Centro também minimiza o risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, pois evita o contato entre as pessoas, com suspeita ou confirmação da Covid-19, e as que procuram os hospitais por outras doenças. De acordo com o secretário municipal de saúde, Alfredo Peixoto, a mudança do local da unidade tem muitos benefícios, já que a unidade estará no Estádio Raulino, onde também se encontra o Hospital de Campanha, com 114 leitos de média complexidade.

“Agora, além de realizar o diagnóstico e os exames, podemos dar um suporte de forma mais rápida para o paciente, caso ele precise ser internado. Todas essas medidas estão sendo tomadas para cuidar cada vez mais da nossa população”, explicou Alfredo.

O Centro Especializado em Doenças Respiratórias funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h.