Empresários analisam proposta da prefeitura de Volta Redonda

As entidades empresariais comentaram a proposta da prefeitura de abrir o comércio a partir do meio-dia já no próximo dia 10/06, deixando livre o horário de fechamento para o comércio de rua. A antecipação atende à reivindicação dos comerciantes para abrir mais cedo, por conta do transporte coletivo e da infraestrutura em segurança.

A Aciap, CDL e Sicomércio de Volta Redonda acreditam que com a proposta a ser apresentada ao Ministério Público nesta quarta-feira, as lojas terão um tempo maior para atender os clientes sem ter que prolongar o funcionamento no período noturno, diluindo o fluxo de consumidores nas principais áreas comerciais no município. A proposta do governo municipal foi destaque na entrevista do Programa Dário de Paula nesta terça-feira e em outros veículos.

Na última carta enviada à prefeitura, as entidades tinham pedido a abertura de 10h às 18h, mas abrir duas horas antes do horário vigente é um bom sinal para readequar a flexibilização. As entidades aguardam agora a adequação para padarias, cafeterias, lanchonetes, bares e restaurantes. O pedido é a abertura a partir das 6h para atender quem trabalha bem cedo, fechando às 22h para o jantar.

Sobre as academias, a expectativa é de que entre também no acordo para reabrir a partir do dia 10/06, seguindo as medidas preventivas vigentes durante a pandemia do novo coronavírus.