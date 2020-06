Policiais militares apreenderam no final da noite desta terça-feira, 840 pinos de cocaína e 85 trouxinhas de maconha prensada na Servidão Bem-te-vi, na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local, onde os traficantes esconderam as drogas em um terreno. Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar