Prefeitura já distribuiu mais de 60 mil máscaras para a população de Volta Redonda

Só nesta terça-feira, dia 02, as equipes entregaram 600 unidades na Ponte Alta

As equipes do programa Cidade Solidária, da Prefeitura de Volta Redonda, continuam fazendo a distribuição de máscaras para a população da cidade. Nesta terça-feira, dia 02, foram entregues 600 unidades na Ponte Alta. O uso do item é obrigatório no município, por ser uma importante medida de prevenção contra o novo coronavírus.

Em abril, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) doou ao município 45 mil máscaras e em maio fez uma nova doação. Das 75 mil máscaras recebidas, quase 60 mil unidades já foram entregues.

As máscaras são feitas de tecido em 100% algodão e são reutilizáveis. Para isso, elas devem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada unidade é entregue em embalagem individual lacrada.

O prefeito Samuca Silva frisou que a orientação continua sendo para que a população fique em casa, mas que entende a necessidade que algumas pessoas têm de sair, inclusive para trabalhar. Ele pede para que todos respeitem o decreto e usem a máscara.

“É um hábito que precisa ser adquirido o quanto antes pela nossa população. Essa é uma medida preventiva que possibilita, junto com todas as outras ações de higienização, que nós possamos conviver com esse vírus até que tudo volte ao normal”, comentou Samuca.

Os bairros que receberam a doação foram Três Poços, Açude, Vale Verde, Nova Primavera, Santa Cruz, Água Limpa, Santo Agostinho, Monte Castelo, São Geraldo, Vila Santa Cecília, Aterrado, Santa Rita do Zarur, Santa Bárbara, Roma I e II, além das Avenidas Beira Rio e Amaral Peixoto.