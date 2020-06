Saae de Barra Mansa encontra indícios de vandalismo na ETA do Getúlio Vargas

Desde a última segunda-feira, dia 01, a autarquia está trabalhando para sanar os danos causados na estação

Após ser alvo de um possível ataque de vandalismo, no último domingo (31), a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Getúlio Vargas sofreu algumas alterações no funcionamento. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), para não faltar o abastecimento, foi instalado uma ligação ‘by-pass’, que consiste em distribuir a água sem passar pela caixa. Desde segunda-feira (1º), equipes de manutenção da autarquia estão na localidade fazendo a reconstituição do local.

Segundo o diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, o reservatório sofria vandalismo constantemente. “Por inúmeras vezes tivemos que fazer intervenções no local e isso nos atrapalha no desenvolvimento dos nossos serviços, pois temos que reparar algo que já estava em plena funcionalidade. Há 30 dias caiu uma laje do reservatório, improvisamos telhas de alumínio e encomendamos uma nova laje, neste domingo, caíram as telhas e pelos vestígios desconfiamos de uma possível sabotagem”, adiantou.

Por conta dos indícios de vandalismo encontrados na ETA, Fanuel disse que será feito um registro de ocorrência na Delegacia de Polícia do município. “Vamos agilizar para voltar com a funcionalidade do reservatório. Desde já garanto que não vai faltar água no bairro, mas pedimos para que a população economize enquanto não sanamos os estragos”, finalizou o diretor.