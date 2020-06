Capela Mortuária e Mercado Popular do Aterrado também receberam o serviço nesta quarta-feira, dia 3

Os serviços de sanitização e higienização em vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais da cidade seguem sendo realizados pela Prefeitura de Volta Redonda. Nesta quarta-feira, dia 3, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fizeram a sanitização do Cais Aterrado, da Capela Mortuária e do Mercado Popular do mesmo bairro.

A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida.

O prefeito Samuca Silva lembrou que essas ações visam minimizar a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. “Nós estamos tomando todas as providências que estão ao nosso alcance para controlar a doença e diminuir a circulação do vírus na cidade”, frisou Samuca, reforçando o pedido para que todos que puderem permaneçam em casa. “O distanciamento social ainda é a melhor solução nessa luta contra a Covid-19”, afirmou.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram na Vila Santa Cecília, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Coqueiros, Água Limpa, Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital São João Batista, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação também passou por locais como CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Santo Agostinho, Rodoviária Municipal, Capela Mortuária, Secretaria Municipal de Saúde, pontos de ônibus de grande fluxo na Avenida Amaral Peixoto, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e Conselho Tutelar.