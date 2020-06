Carro pega fogo na Dutra, em Resende

Um carro VW Santana (Resende) pegou fogo na noite desta terça-feira, por volta das 21h15min, no retorno do km 330, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

O condutor do veículo informou aos policiais rodoviários federais (PRF) que conseguiu sair do veículo a tempo. Os ocupantes do veículo não ficaram feridos.

Não houve congestionamento e uma das faixas do retorno ficou interditada até a retirada do veículo. Policiais rodoviários federais foram à delegacia de Resende para fazer o registro do BAT (Boletim de Acidente de Trânsito). Foto: Polícia Rodoviária Federal