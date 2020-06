Um homem, de 40 anos, morreu atropelado na noite desta terça-feira, por volta das 22h10min, no km 297, da Rodovia Presidente Dutra, na saída do retorno, em Resende.

O carro atropelador fugiu do local do acidente. O corpo da vítima ficou estendido na margem da rodovia. Não houve interdição do trânsito. Foto: Polícia Rodoviária Federal