Identificado homem que morreu em confronto com a Polícia Militar

Foi identificado como sendo, Felipe da Costa Oliveira, de 29 anos, o homem que morreu em confronto com a Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira, numa área de mata do bairro Vila Cumprida, em Barra Mansa.

Dois suspeitos, de 29 e 24 anos, foram presos. Os agentes apreenderam também um revólver calibre 38, Foram encontrados dentro de uma mochila seis munições calibre 38, 37 calibre 380, 19 munições calibre .40 e um carregador de pistola calibre 380, além de 94 sacolés de cocaína.

Os dois presos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.