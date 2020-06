Trio que fugiu do cerco da PRF é preso, em Piraí

Policiais Rodoviários federais e policiais militares prenderam na terça-feira, os três suspeitos que fugiram do cerco da PRF na manhã da segunda-feira, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, por volta das 20h40min, depois de comunicações feitas por moradores sobre a presença de três suspeitos nos arredores. Os três suspeitos, dois jovens, de 22 e 23 anos, e um homem, de 27 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Polícia, de Piraí.

Eles disseram que um deles receberia R$ 5 mil, e os outros dois R$ 3 mil, para levar o veículo, com a droga, o total de 60 quilos de maconha, de São Paulo até o Rio de Janeiro, onde deixaria o veículo na Avenida Brasil para outro suspeito, que não souberam dizer o nome.