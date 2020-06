Um morre e dois ficam feridos em troca de tiros com policiais militares

Um homem morreu e dois ficaram feridos numa troca de tiros com policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) na tarde desta quarta-feira numa área de mata do bairro Água Cumprida, em Barra Mansa.

Depois das trocas de tiros os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições carregadores para pistola e drogas. Durante a troca de tiros nenhum policial ficou ferido.

Um cabo foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. Durante a ação ele pisou em falso e torceu o pé. O registro está sendo feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.