Festa em sítio termina com três mortos e 15 detidos, no Moinho de Vento, em Barra Mansa

Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos de tráfico de drogas terminou com três mortos e 15 suspeitos detidos, na tarde desta quinta-feira, no km 100, da Rodovia Presidente Dutra, margem direita sentido Rio de Janeiro, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Policiais militares foram informados sobre uma festa que estava ocorrendo na localidade.

Os agentes foram até o local e surpreenderam os suspeitos. Segundo informações, foram aprendidas três pistolas, sendo uma delas “kit rajada”, Uma ambulância foi acionada. Ainda não há informações sobre feridos.