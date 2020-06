Policiais militares apreenderam na manhã desta quinta-feira, um homem com drogas na Rua Frei Henrique Soares, na localidade conhecida como Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Durante abordagem os policiais apreenderam um rádio transmissor e 30 pinos de cocaína.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feita a ocorrência.