Ponte no distrito de Engenheiro Passos ganha estrutura reforçada em Resende

Obras estavam paralisadas por falta de repasse federal e foram retomadas pela atual gestão, que passou a arcar com os custos

A Prefeitura de Resende colocou fim a uma longa espera da população do distrito de Engenheiro Passos. Foi concluída a obra de infraestrutura na ponte que dá acesso à Vila São Pedro, garantindo a segurança e o conforto de quem passa pelo local diariamente. Devido ao coronavírus, a gestão municipal não fará cerimônias de inauguração para evitar aglomerações, mas os veículos já podem transitar pela ponte com tranquilidade.

A obra inicialmente seria feita com recursos do governo federal, mas ficou paralisada por falta de repasse. Na atual gestão, a Prefeitura de Resende assumiu a construção e passou a arcar com os custos dos trabalhos. Para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a decisão foi fundamental ao atender uma demanda antiga e de grande importância para a população.

– A nossa gestão cumpriu o seu papel e conseguiu resolver uma situação que estava se arrastando há muito tempo. Identificamos esta obra como prioridade e, aos poucos, foi possível resolver para garantir a segurança de quem depende da ponte. Sempre é possível melhorar em algum aspecto e esta é a mentalidade que deve ser seguida no distrito de Engenheiro Passos, assim como em todo o município – disse o prefeito Balieiro Diniz.

O Prefeito lembrou em mais detalhes que, antes da intervenção, o local estava em situação totalmente precária, oferecendo riscos a quem precisava atravessar. Com a nova estrutura, até os veículos mais pesados, como o caminhão da coleta de lixo, poderão fazer a travessia com segurança. “Foram mais de 15 anos de espera, de acordo com os próprios moradores, e isso não poderia continuar assim” – completou.

A Obra

No início do processo, a equipe realizou a instalação das longarinas, que são as estruturas metálicas da ponte, construiu as cortinas de concreto e a fundação da nova ponte. Já no início deste ano, foi a vez da instalação do “steel deck”, um sistema de chapas de aço que atua como fôrma para a laje e como armadura positiva após a cura do concreto.

A partir de março deste ano, o serviço ficou concentrado na concretagem do tabuleiro, na laje de transição e no acabamento da ponte. Com todas estas etapas concluídas, a estrutura resultante é de alta qualidade e compatível com a necessidade local.