Prefeitura de Resende segue desobstruindo sistemas de drenagem

Serviço foi concluído por último no bairro Paraíso e, aos poucos, continua beneficiando todo o município

Os sistemas de drenagem espalhados por vários pontos da cidade seguem recebendo o serviço de manutenção realizado pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. As equipes trabalham continuamente com auxílio de maquinário sofisticado, evitando transtornos e prejuízos aos moradores.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Victor Sampaio, o serviço é de extrema importância para que a água das chuvas possa escoar devidamente. A retenção dessas águas e a ineficiência dos sistemas de drenagem podem gerar a obstrução de bueiros, canais e o problema pode chegar até as casas. A falta da manutenção, ainda segundo o secretário, também prejudica o solo, que vai se deteriorando, além de causar o acúmulo de resíduos na rede drenagem.

O serviço conta com dois aparelhos de hidrojateamento, sendo um responsável por atuar continuamente nos bairros, seguindo um cronograma, enquanto o segundo atende as situações mais pontuais. O processo consiste na retirada do excesso de lixo e resíduos das caixas coletoras e, em seguida, o serviço é realizado com auxílio dos hidrojatos.

Nos últimos meses, a manutenção passou pelos bairros Morada da Colina, Elite, Santa Isabel, Contorno, Mirante das Agulhas, entre outros. Para o secretário Victor Sampaio, é fundamental o trabalho em parceria com a população visando evitar que os sistemas sejam obstruídos, por exemplo, com descarte indevido do lixo.

– O serviço é de rotina, pois é natural que, com o passar do tempo, as redes fiquem entupidas com os resíduos naturais, mas também é preciso estar atento ao lixo descartado indevidamente que pode acelerar e piorar esse processo. Com a chegada do tempo chuvoso, as consequências desta prática se transformam em transtorno para a própria população. Por isso, trabalhamos em conjunto para solucionar o problema – explicou Victor.