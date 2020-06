PRF apreende 40 quilos de cocaína na Rodovia Rio-Santos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 40 quilos de cocaína, em um carro abandonado, na manhã de quinta-feira (4). O caso aconteceu em Mangaratiba. Policiais rodoviários federais, da delegacia de Itaguaí, faziam ronda na altura do km 443, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), quando suspeitaram de um carro, de cor cinza, abandonado na contramão, fora da via.

Durante a fiscalização, as equipes encontraram um fundo falso, atrás do banco do passageiro, onde estavam escondidos 40,9 quilos de cocaína. A ocorrência foi encaminhada para delegacia da Polícia Federal, em Angra dos Reis.