PRF apreende linha chilena na Dutra, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas, 50 carretilhas com material cortante, popularmente conhecida como “linha chilena”, no km 182, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

Durante fiscalização no veículo VW Gol 1.0, cor branca, com placa de Minas Gerais os agentes encontraram a linha chilena, que não informava a metragem.

Essa linha é utilizada ilegalmente para soltura de pipas e possui alto risco de provocar acidentes, causando ferimentos graves, principalmente em motociclistas e ciclistas.

O condutor, de 35 anos, e o passageiro, de 25 anos, declararam que saíram da cidade de Muriaé (MG) no dia 1º de junho com destino à cidade de Piraí (RJ), com a finalidade de comercializarem roupas de cama e estariam retornando para Muriaé.

Eles disseram que pegaram as linhas com um homem “desconhecido” em Piraí (RJ) e que linhas seriam entregues para um homem residente em Muriaé (MG).

O condutor e passageiro foram conduzidos à 107ª DP para lavratura do auto de flagrante e aplicação da multa administrativa juntamente com o material apreendido, que deverá ser conduzido para perícia e posterior destruição.