Barreira sanitária de Barra Mansa já abordou mais de 30 mil veículos

Fiscalização ordenou o retorno de mais três mil carros emplacados fora do município, pois não havia a comprovação necessária para entrar na cidade

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, iniciou no dia 22 de abril as barreiras sanitárias nas principais vias de acessos ao município. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos barra-mansenses e preservar o controle da rede de saúde municipal durante a pandemia da Covid-19. Desde o começo das fiscalizações cerca de aproximadamente 32 mil veículos emplacados fora do município foram parados pela Guarda Municipal (GM) que estão atuando em conjunto com os agentes do estacionamento rotativo.

Para acessar a cidade é preciso que o condutor comprove ser morador de Barra Mansa, por meio de comprovante de residência emitido por concessionárias de serviço público ou de documento do veículo comprovando o licenciamento na cidade ou carteira nacional de habilitação (CNH) expedida no município. Os veículos de carga destinados a abastecer os estabelecimentos comerciais de produtos essenciais e industriais continuam tendo acesso à cidade. No fim de maio os serviços foram suspensos por motivos do fechamento do comércio determinado pela Justiça. Um acordo foi firmado com o Ministério Público permitindo a flexibilização e o monitoramento retornou.

Os pontos onde os agentes se concentram são: Avenida Dário Aragão, no bairro Estamparia; Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom; Avenida Amaral Peixoto, no Bocaininha; Rua Albo Chiesse, no Centro; Rua José Hipólito, na Cotiara e Rua Doutor José Alves Caldeira, no bairro Abelhas.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, destacou a eficiência das ações. “Estamos alcançando um grande êxito nas fiscalizações. Desde que as medidas restritivas foram implantadas os condutores são abordados pelos agentes da GM e de forma rígida são checados. Consideramos o trabalho de extrema importância na contenção da contaminação da Covid-19”, ressaltou Valcir.

Registros de furto e embriaguez

Na noite de quinta-feira, 04, a Prefeitura impediu a entrada de um veículo furtado no próprio município e também interrompeu a viagem de um condutor embriagado.

Os agentes abordaram um motorista na barreira instalada no bairro Boa Sorte e, após averiguação, constataram que o veículo era furtado. Na Bocaininha, outra intervenção da GM contribuiu para a proibição de um condutor embriagado seguir viagem. Ambos os casos foram pegos em flagrantes e conduzidos 90ª DP (Delegacia de Polícia de Barra Mansa).