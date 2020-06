Câmara de Barra Mansa aprova desconto no IPTU para pagamento parcelado

O desconto de 30% foi estendido para o pagamento parcelado

Em razão da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19, os moradores de Barra Mansa poderão parcelar seu IPTU, garantindo o desconto de 30%, disponível anteriormente apenas para pagamento à vista. A medida foi aprovada pela Câmara de Vereadores na sessão dessa terça-feira.

O vereador Luís Antônio Cardoso destacou que os moradores que tiverem condições, façam o pagamento do IPTU, contribuindo para o orçamento do município. O vereador Wellington Pires lembrou que outros tributos municipais já sofreram alteração em seus vencimentos, por conta da pandemia de COVID-19.

Na mensagem encaminhada à câmara, o Executivo demonstrou que o desconto do IPTU também para o pagamento parcelado representa 0,84% do orçamento previsto para este ano. Assim a medida não impacta negativamente as contas da prefeitura para 2020 e nem para os próximos anos.

