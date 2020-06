Ação visa garantir o funcionamento correto e minimizar possíveis novos casos do novo coronavírus

Buscando manter a ordem e o bom funcionamento do comércio, bares e restaurantes de Barra Mansa, a Fiscalização de Posturas segue realizando constantes fiscalizações nas ruas do município. Nesta sexta-feira (05), após receberem denúncias de aglomeração em um banco no Centro, os fiscais foram até a agência para averiguar a informação. No local foi constato algumas irregularidades como: falta de álcool em gel, filas com pessoas próximas e falta de profissional para orientar os clientes.

Devido à quantidade de irregularidades e por não cumprir o decreto municipal, a agência foi multada. Além disso, a equipe de fiscalização solicitou que fosse apresentado um cronograma que atenda as normas exigidas.

De acordo com o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, William Pereira, as equipes seguirão realizando os serviços de orientação e inspeção do comércio. “Nossa fiscalização está baseada nas determinações previstas nos decretos municipais. Seguindo essas orientações conseguimos a efetividade da fiscalização, bem como o maior rigor para aqueles que estão desobedecendo aos decretos”, disse.

William ainda frisou que as fiscalizações também estão sendo intensificadas nos bairros, bares e restaurantes. “Além disso, estamos atuando inclusive durante os finais de semana, principalmente nos bares e através do disque denúncia da Guarda Municipal, estaremos recebendo as informações anônimas”, completou, reforçando que o telefone para denúncia é (24) 3028-9369 ou 3028-9339.

O coordenador da Defesa Civil, Sergio Mendes, o Serginho Bombeiro, também participou da ação e explicou o papel do órgão diante da ação. “Estamos auxiliando e orientando os proprietários dos bares a seguirem as determinações que foram colocadas no decreto, para que o comércio continue em funcionamento. Esse respeito é de grande valia, pois o Ministério Público tem cobrado das prefeituras ações mais efetivas diante do atual cenário pandemiológico”, finalizou Sergio.