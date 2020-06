Deputado Furtado consegue R$ 1mi em recursos para a saúde de Pinheiral

Como o dinheiro tem sido investido foi apresentado durante reunião. Cidade já recebeu outros R$800mil só este ano

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve com o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, para dar a notícia de que mais R$1 milhão em recursos para investimentos na saúde foram destinados para o município. A verba faz parte da ajuda que o parlamentar tem destinado as cidades da região para o combate ao Covid-19. O trabalho, em parceria com a Márcia Cury, tem ajudado a identificar os principais problemas e necessidades para o combate à pandemia.

– Tenho uma preocupação muito grande com as pessoas da nossa região e por isso busco, sempre, maneiras de ajudar. As verbas para os municípios auxiliam na compra para equipamentos de proteção individual e ampliação do número de leitos nos hospitais. Juntos vamos vencer essa pandemia – destacou o parlamentar.

Com a nova verba destinada a Pinheiral, a cidade contabiliza quase R$2 milhões em recursos destinados, pelo deputado Delegado Antonio Furtado, para o combate ao novo Coronavírus. Em 2019, o município já havia recebido mais de R$1milhão para serem investidos em educação, desenvolvimento regional e saúde.

– Temos muita responsabilidade com o dinheiro público. As verbas destinadas pelo deputado estão sendo utilizadas de maneira consciente e ajudado no projeto de melhoria de qualidade de vida da nossa população. Estamos construindo uma Unidade Básica de Saúde da Família, no Varjão, trocando as lâmpadas antigas dos postes por lâmpadas de led e revitalizando vários espaços públicos – mostrou o prefeito Ednardo Barbosa.

Outra preocupação da cidade de Pinheiral é a construção de novas creches para que seja possível auxiliar as mulheres, com filhos, que precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.

– Construir creches é uma ação muito importante. Muitas mulheres precisam trabalhar para sustentar suas famílias e esbarram no problema de não ter onde deixar os filhos. Ter um local preparado para as crianças é dar segurança para essas mães fazerem suas atividades com a certeza que os filhos estarão bem cuidados – afirmou o deputado.