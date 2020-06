Servidores municipais contam com seis opções de temas, todos na modalidade EAD (Ensino à Distância)

A capacitação dos funcionários é uma meta para a Prefeitura de Volta Redonda, mesmo no período de pandemia pela Covid-19. A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Volta Redonda tem apostado nas aulas online e abriu inscrições para cursos em parceria com a com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Os servidores municipais podem optar entre seis assuntos diferentes, todos na modalidade EAD (Ensino à Distância), com a possibilidade de começar a estudar ainda no mês de junho. Para se inscrever, basta acessar o site: www.voltaredonda.rj.gov.br/egg.

O prefeito Samuca Silva afirma que a Escola de Governo e Gestão, implantada em 2017, logo no início da sua gestão, era um compromisso assumido de valorização do funcionário público. “A oportunidade de atualização profissional, a capacitação e qualificação constantes são importantes para o funcionário e revertem em bom atendimento à população. Todos saem ganhando”, disse Samuca.

Ele acrescentou que o estudo frequente deve fazer parte da vida de qualquer profissional em qualquer época. “E acredito que em home office, como a maioria dos funcionários da prefeitura está atuando para evitar o contágio pelo novo coronavírus, seja mais fácil de organizar o tempo para investir em reciclagem”, falou Samuca.

A gerente administrativa da Escola de Governo e Gestão, Daniele Monteiro, contou que uma das funções da EGG em Volta Redonda é pesquisar e firmar parcerias para oferecer cursos que sejam interessantes para a realidade do serviço público. “A programação da escola é extensa e pode ser acompanhada pelo site www.voltaredonda.rj.gov.br/egg”, informou.

Entre as opções disponíveis no momento, estão “Política Nacional de Resíduos Sólidos: considerações gerais, resultados esperados e principais desafios”, com 12h de duração, e inscrições abertas até o próximo dia 14. O material estará disponível entre os dias 17 de junho e 10 de julho pelo link: https://bit.ly/2yVjD7S. “Introdução ao Sistema de Registro de Preços” tem 30h de duração e as inscrições podem ser feitas até dia 14 de junho para fazer o curso entre 17 de junho e 31 de julho. O link é https://bit.ly/2Y87m8X.

Quem escolher o tema “Termo de Referência e Projeto Básico para Compras e Serviços comuns: Planejamento e instrução processual na fase interna da contratação”, com 35h de duração, também deve se inscrever até 14 de junho e o curso estará disponível entre 17 de junho e 07 de agosto, pelo link: https://bit.ly/2vFzaHg. Ainda com inscrições abertas até 14 de junho, há a opção “Noções Introdutórias a Prestação e Tomada de Contas”, com 30h de duração, e realização entre 17 de junho e 07 de agosto. Link: https://bit.ly/3eGRnFm.

Os dois últimos já contam com material disponível para a realização do curso. “Elaboração e Avaliação do PPA: bases conceituais”, tem 20h de duração, e deve ser feito até dia 17 de julho. Inscrições devem ser feitas até 09 de julho. Link: https://bit.ly/36W1GT6. Para “Auditoria em Folha de Pagamento no Serviço Público – Curso on-line TCE-PR”, com duas horas de duração, a inscrição fica aberta até 23 de dezembro e o material disponível até o final deste ano. Link: https://bit.ly/2BuypDL.

Os cursos são voltados principalmente para funcionários das secretarias municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura, no caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os outros quatro devem interessar aos profissionais das secretarias municipais de Fazenda e Planejamento e Modernização da Gestão, além da Central Geral de Compras (CGC) e Controladoria Geral do Município (CGM). Mas qualquer funcionário da Prefeitura de Volta Redonda pode se inscrever.