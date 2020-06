O CEO do Grupo ICC, Pedro Meneleu, realizou o plantio simbólico de uma árvore da espécie Mamão Jaracatiá, nativa da Mata Atlântica, em frente ao Hospital Santa Cecília, durante a cerimônia de inauguração, na última segunda-feira, dia 1º. O ato tem o objetivo de simbolizar que o compromisso do Grupo com a cidade do aço é a longo prazo. “Viemos para Volta Redonda para criar raízes, crescer e dar bons frutos para a cidade”, explicou.

O executivo fez também um paralelo entre o plantio da árvore e o histórico do antigo hospital da CSN e da cidade de Volta Redonda como um todo;

Esse hospital tem uma história de décadas, que transcende as gestões que passaram por aqui. Há um corpo clínico muito competente e dedicado que é fundamental na área de saúde. Por isso, entendemos que isso representa um terreno fértil para que possamos desenvolver novas ideias e continuar crescendo – destacou Pedro Meneleu, enfatizando que o uso tecnologia e o fomento à pesquisa serão dois dos focos do Grupo na cidade.