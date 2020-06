Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

Agentes da Polícia Militar receberam informações sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua 241, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. As informações davam conta de que no local estariam sendo armazenadas várias drogas. Os policiais foram recebidos por um jovem que seria sobrinho do suspeito.

O jovem sinalizou para os policiais entrarem na residência onde foram apreendidos 344 trouxas de maconha. As drogas e o suposto sobrinho foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda.