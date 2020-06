Pagamento foi realizado de forma gradual, sendo finalizado nesta sexta-feira

Mesmo diante das dificuldades, por conta da queda na arrecadação em Barra Mansa, a Prefeitura Municipal realizou nesta sexta-feira (05), o pagamento dos demais servidores, ativos e inativos, que restavam. A quantia começou a ser creditada na conta dos profissionais na última sexta-feira, dia 29, e foi sendo paga de forma gradual, finalizando dentro do prazo estipulado pela lei, que é até o quinto dia útil do mês. No total, 7.198 profissionais, em atividade e aposentados, compõem a folha de pagamento.

O secretário de Fazenda de Barra Mansa, Leonardo Ramos, reafirmou o compromisso de pagar o funcionalismo público até o quinto dia útil do mês. “Desde o início deste governo, buscamos quitar o pagamento dos servidores antes do prazo de vencimento. Infelizmente por conta da pandemia da Covid-19 não adiantamos neste mês, mas também não atrasamos. Este é o compromisso do Executivo”, explicou o secretário.