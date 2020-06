Equipe da força-tarefa ganha reforço da Vigilância Sanitária

Mais uma ação da força-tarefa será intensificada nesse fim de semana em Volta Redonda. As operações, que são integradas entre a Guarda Municipal, Secretarias de Fazenda (SMF) e Segurança Pública (Sesp), Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, receberão um reforço da Vigilância Sanitária.

O trabalho está sendo realizado diariamente com a ajuda da população, que vem denunciando locais que estão funcionando irregularmente. Com equipes nas ruas de dia e plantões noturnos, serão feitas rondas mais rígidas garantindo o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas pelos decretos municipais.

O objetivo é verificar o cumprimento das medidas de segurança que devem ser adotadas dentro das lojas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Entre as principais normas que serão averiguadas durante a ação estão aglomeração de pessoas, uso de máscaras e higienização, além do horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais.

Entre as regras que devem ser cumpridas estão: entrada permitida nos estabelecimentos de apenas uma pessoa a cada 10m2, o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para clientes.

O intuito é manter os seis eixos de monitoramento condicionantes para a flexibilização. São eles: o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dois dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; além de manter o grupo de risco em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; e a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

O prefeito Samuca Silva lembra que as medidas têm como objetivo salvar vidas. “Precisamos garantir que todas as regras sejam cumpridas. Assim, além de garantir que estamos salvando vidas, ainda poderemos manter a flexibilização do comércio. A população tem nos ajudado muito apontando os locais que não estão cumprindo as normas adotadas em Volta Redonda e vale lembrar que os estabelecimentos que não cumprem as medidas podem ser penalizados”, disse o prefeito.