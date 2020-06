Ideia do ‘Monitora Covid’ é cadastrar pacientes atendidos no Centro de Triagem do Hospital de Emergência

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, está usando um aplicativo para monitorar de forma online os pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus. O ‘Monitora Covid’ já está em funcionamento e a ideia é cadastrar as pessoas atendidas no Centro de Triagem do Hospital de Emergência. Durante o atendimento, o profissional do Centro insere o paciente com as suas informações na plataforma.

O aplicativo disponibiliza questionários específicos, que permitem avaliar as atuais condições de saúde e também fazer um trabalho de acompanhamento médico dos cadastrados. Tudo é feito a partir de mensagens vindas de profissionais da área de saúde, que com análise das respostas encaminham os casos para o atendimento necessário. Há pessoas que partem para uma teleconsulta e outras que são encaminhadas para unidades de saúde, por exemplo.

Os pacientes após o cadastro no Centro de Triagem do Hospital de Emergência poderão acessar o ‘Monitora Covid’ para receber orientações padronizadas e comuns sobre a Covid, pelo Whatsapp: (24) 98817-1393. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o aplicativo tem como um dos objetivos principais, reduzir as subnotificações de casos.

– Além disso, o aplicativo busca eleger pacientes para a realização de testes rápidos, acompanhar os contactantes e mantê-los em quarentena. Assim, reduz a transmissão e tenta evitar o agravamento da doença para estes pacientes acompanhados em isolamento domiciliar por médicos, sem contato e aglomeração – disse o secretário, Alexandre Vieira.

A plataforma de informações sobre Covid-19 conta com recursos do Whatsapp e aplicativo para smarthphone, com robô de tomada de decisão, para acompanhamento de casos suspeitos em isolamento domiciliar.

O aplicativo disponibiliza aos pacientes: informações à população sobre ações realizadas pela Prefeitura, educação em saúde e prevenção via Whatsapp; classificação do risco do paciente; acompanhamento médico remoto; indicação de acompanhamento presencial e remoto; orientações comuns de saúde e conduta familiar; histórico clínico da Covid-19; estatísticas em tempo real; produtividade médica; gestão: demografia da Covid-19.