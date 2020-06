Revitalização do trecho municipalizado da BR-393 está em fase final

Previsão é que até o final de junho obras sejam concluídas

As obras de revitalização do trecho municipalizado da BR-393 estão em fase final. O serviço está sendo realizado através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A previsão é que as melhorias sejam concluídas até o final de junho.

O projeto está sendo executado pela Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI), contratada pela CSN, e abrange a revitalização das calçadas, ciclovia, todo o muro da CSN, revitalização de 19 quiosques e ainda o plantio de árvores e flores, tornando a via visualmente agradável. As obras contam ainda com melhorias em muros, meios-fios, canteiros e passarelas.

Na fase final obra está sendo finalizada a pintura das passarelas do Conforto e da Vila, e também estão sendo concluídas as pinturas dos quiosques. Além disso, alguns retoques na ciclovia ainda serão feitos.

O prefeito Samuca Silva frisou a importância dessa parceria. “O local precisava passar por melhorias, já que é uma das principais vias de Volta Redonda. E graças a municipalização do trecho e a parceria com a CSN estamos quase finalizando as obras”, comentou o prefeito.

“Essa revitalização trará uma via agradável à população que poderá circular em um local seguro, bonito e acessível”, complementou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Rogério Loureiro.