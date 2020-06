Volta Redonda possui rede de apoio e cuidado à criança e adolescente

Além de diversos investimentos e projetos desenvolvidos, o município deu mais um grande passo e marcou a finalização do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA)

Nesta quinta-feira, dia 04, foi celebrado o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Essa data, escolhida pela ONU, tem o objetivo de reconhecer a dor sofrida por crianças em todo o mundo que são vítimas de abuso físico, mental e emocional. Em Volta Redonda, a luta para garantir os direitos das crianças e adolescente é diária. O município avançou muito nos últimos anos para honrar o Estatuto da Criança e Adolescente, além de possuir uma rede de apoio para crianças em situação de vulnerabilidade.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que essa pauta é discutida desde o início de sua gestão. “Logo no começo de 2017, o município aderiu ao Programa ‘Prefeito Amigo da Criança’, da Fundação Abrinq. Sempre tivemos o compromisso de priorizar e garantir os direitos da criança e do adolescente na cidade”, afirmou Samuca.

Por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), são feitos trabalhos preventivos com as famílias através dos CRAS (Centro de Referencia em Assistência Social), nos territórios de maior vulnerabilidade social, além de organizar grupos de convivência e fortalecimento de vínculos.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Smac, Mariana Pimenta, quando a criança ou adolescente já está em alguma situação de risco ou sofrendo alguma violência, passa a ser acompanhada por equipes do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Os profissionais fazem o monitoramento de famílias que tenham passado por alguma violação de direitos e encaminham para a rede de atendimento especializado.

“Nos casos onde, de fato, não há possibilidade de permanência na família, são feitos os encaminhamentos para o acolhimento dessas crianças ou adolescentes”, explicou Mariana, citando o serviço ‘Família Acolhedora’, que recebem crianças que foram afastadas provisoriamente do convívio de seu lar de origem, por meio de medida protetiva.

A Fundação Beatriz Gama (FBG) também realiza um trabalho muito importante de acolhimento e luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Os encaminhamentos são feitos sempre através do Conselho Tutelar, por demanda judicial ou por denúncia. “A partir daí nós oferecemos todos cuidados necessários, como estrutura, alimentação, educação, fortalecimento social, além de trabalhar o lado psicológico da criança e da família”, disse o presidente da FBG, Davi Silva, explicando que o objetivo é tentar sempre fazer reinserção desse jovem na família de origem.

Os investimentos para ofertar um serviço de qualidade foram diversos, como a nova casa de acolhimento da FBG, entregue em janeiro de 2020, e a inauguração do Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente (CAT-CA), na Vila Mury.

A cidade já foi inclusive elogiada pela promotora do Ministério Público da Infância, Mariana Zampier, que exaltou o respeito pela legislação de proteção a crianças e adolescentes. A promotora comentou, em um dos eventos em que esteve, que ficava feliz de ver os avanços feitos e as tentativas de trabalhar cada vez mais de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente.

Plano Municipal para Infância e Adolescência

Além dos investimentos físicos e projetos desenvolvidos, o município deu mais um grande passo e, através de uma audiência pública, em fevereiro de 2020, marcou a finalização do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA), documento que foi elaborado de forma participativa, pensando no futuro de Volta Redonda.