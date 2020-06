Acidente deixa adolescente com ferimentos na Boa Sorte, em Barra Mansa

Uma adolescente, aparentando ter entre 15 e 16 anos, ficou ferida na noite desta sexta-feira em um acidente envolvendo um Chevette, e um VW Polo, na Rua Avelino Alves Pereira, no bairro São Luiz, em Barra Mansa.

A adolescente que estava no banco traseiro do Chevette ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que serrar o teto para que a vítima pudesse ser resgatada.

A condutora do veículo e outra mulher que estavam no banco do carona não sofreram ferimentos graves. A Polícia Militar esteve no local do acidente e aguardou a chegada da perícia, para a confecção do registro de acidente de trânsito. Redes Sociais