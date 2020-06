Dezenas de aves silvestres são resgatadas pela PRF

Os animais estavam em caixas de papelão dentro do porta-malas de um carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na noite de sexta-feira (5), dezenas de aves silvestres na BR-040, em Comendador Levy Gasparian, cidade do Rio que faz divisa com Minas Gerais. Policiais pararam um carro, com quatro ocupantes, durante fiscalização na BR-040.

Durante a abordagem, os passageiros confessaram que estavam transportando 48 aves da espécie trinca ferro e haviam passado o dia caçando pássaros, em São Lourenço, Minas Gerais, e os levariam para revender em Três Rios.

Os animais estavam dentro de pequenas caixas de papelão, acondicionados de forma inadequada, dentro do porta-malas do veículo.

O quarteto foi detido e encaminhados para a 108ª DP (Três Rios) e os pássaros apreendidos foram entregues à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Paraíba do Sul (SEMAA).