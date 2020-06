Samuca aguarda MPRJ para liberar atividades religiosas no município

Considerando a publicação do decreto do governo do Estado do Rio de Janeiro liberando as atividades religiosas, lembramos que na cidade de Volta Redonda há uma ação civil pública ajuizada pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) em validade o que, por ora, impede o funcionamento dessas atividades.

Ante a transparência e o respeito mútuo que sempre pautaram as relações do MPRJ e o município de Volta Redonda, desde o início da pandemia, fizemos contato com o MPRJ na manhã deste sábado, dia 6, e obtivemos a informação de que temos que aguardar a posição do juízo. Desta maneira, em relação aos templos religiosos, vamos caminhar para a retomada, com as medidas sanitárias necessárias, conforme proposta apresentada pelo Município de Volta Redonda antes do dia 10/06, prazo anteriormente previsto, se o juiz assim entender.

Na próxima segunda-feira, dia 8, será realizada uma reunião com o MPRJ para tratar das academias e clubes, onde serão apresentados estudos técnicos para que possamos sensibilizar o MPRJ, autor da ação civil pública, para que consigamos a flexibilização nas datas previstas.

Desta forma, solicitamos aos líderes religiosos e proprietários de estabelecimentos que ainda não retomem atividades, visto que tais decisões visam salvar vidas e conter a proliferação do vírus. Lembrando que deverão ser seguidas as normas discutidas e estabelecidas pelo governo municipal quando forem autorizadas pela justiça.

Sem mais, agradecemos a compreensão e compromisso com o combate ao novo coronavírus.

Prefeitura Municipal de Volta Redonda