Samuca entrega torre de celular para bairro São Sebastião

Investimento municipal foi de R$ 200 mil e realizou um sonho antigo da comunidade, que não recebia sinal de celular

Este sábado, dia 6 de junho, vai ficar marcado na memória dos moradores do bairro São Sebastião, em Volta Redonda. É que no bairro, com mais de 30 anos de criação, não tinha sinal de celular. Ou seja, os celulares não funcionavam para ligações. Mas isso mudou. O prefeito Samuca Silva fez a entrega de duas torres repetidoras de sinal de celular e, agora, aparelhos móveis de duas operadoras já funcionam no bairro. O investimento nas duas torres e toda estrutura foi de mais de R$ 200 mil, através da Empresa de Processamento de Dados (EPD).

O prefeito Samuca esteve no bairro na manhã deste sábado para testar o serviço e conversar com os moradores. A instalação da torre foi uma promessa de Samuca à comunidade durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde do local.

“Muita satisfação e honra de entregar esse investimento. Não estamos fazendo uma grande festa por conta da Covid-19, mas esta conquista é, sem dúvida, algo marcante. Foi um investimento de mais de R$ 200 mil, que trará mais dignidade e qualidade de vida para essas pessoas, que não tinham direito de fazer uma ligação por celular e ficavam muitas vezes incomunicáveis. Estou muito feliz de estar prefeito nesse momento tão importante para o bairro São Sebastião”, comentou o prefeito Samuca Silva.

Samuca, durante a entrega, fez duas ligações. Uma para sua mãe, dona Marlene Silva, e outra para o presidente da Associação de Moradores do bairro, o André do Saae. “É um sonho que a prefeitura realizou. Esse benefício vai ficar marcado para sempre na história do bairro. Eu fico até emocionado. Celular hoje é fundamental para todo mundo e as pessoas ficavam incomunicáveis. Essa melhoria é fundamental para todo o São Sebastião”, disse o presidente da associação do bairro.

Morador do bairro há 20 anos, Paulo da Silva também concordou que o momento é marcante para todos os moradores. “Essa torre de celular foi muito desejada por todos nós. Eu moro há 20 anos no bairro e sempre ouvimos promessas de que a torre de celular chegaria. Estamos felizes que esse sonho foi realizado”, comemorou Paulo.