Samuca faz visita técnica no antigo Hospital Santa Margarida

Entrega do Centro Municipal de Saúde será na próxima semana

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, fez na manhã deste sábado, dia 6, uma visita técnica no Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida. O objetivo foi avaliar os últimos detalhes antes da entrega oficial da unidade, que acontecerá na terça-feira, dia 9.

O antigo Hospital Santa Margarida era uma das unidades de saúde mais importantes da cidade. Fechado durante anos, o governo municipal adquiriu o prédio – com todos os equipamentos – e o local vai reforçar a rede municipal de saúde de Volta Redonda.

O prefeito Samuca Silva destacou que a unidade vai funcionar em seu primeiro momento como referência em tratamento de pacientes com coronavírus. “Serão 41 leitos, de média e alta complexidade, neste hospital. A estratégia é transferir os 17 leitos de tratamento da Covid-19 do Hospital São João Batista e Hospital Munir Rafful (Retiro), desafogando a rede dessas duas unidades de urgência e emergência. Posteriormente, todos os 44 leitos serão utilizados como retaguarda também para que possamos desafogar a rede dos hospitais. De imediato, voltaremos com as cirurgias eletivas nessas unidades”, explicou Samuca.

O Centro Municipal de Saúde contará com atendimentos clínicos, Clínica do Servidor (de atendimento ao funcionário público), Centro de Imagem, Policlínica da Mulher, além dos leitos de retaguarda e Secretaria de Saúde.

“Nosso empenho total é em salvar vidas diante dessa pandemia. Aumentando o número de leitos e reforçando a rede, estamos ampliando nosso atendimento. Agradecemos às pessoas que estão fazendo também sua parte, ficando em casa e indo às ruas utilizando máscaras. Vamos vencer essa batalha”, disse o prefeito durante a visita, acompanhado pela secretária de Saúde, Flávia Lipke, e pela subsecretaria Milene de Paula.