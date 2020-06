Vereadora Rosana Bergone diz que cor da pele não define ninguém

– Parlamentar propõe a criação de uma coordenadoria da igualdade racial em VR

A vereadora Rosana Bergone falou na manhã deste sábado, dia 06, sobre os casos violentos e negligentes que ocorreram nos últimos dias e ganharam destaque na mídia mundial e do Brasil. Para ela, que é negra, as mortes do americano negro George Floyd, morto sufocado por um policial branco, do adolescente negro João Pedro, supostamente baleado dentro de casa no Rio de Janeiro pela Polícia Militar e do menino Miguel Otávio Santana da Silva, também negro, que morreu ao cair do 9 º andar no Recife por negligência da patroa da mãe dele, são casos que têm algo em comum: o racismo.

“O preconceito racial existe e vivemos isso a todo tempo. Isso tem que acabar, pois a cor da pele não define ninguém. As pessoas negras merecem respeito e são seres humanos iguais a todos”, afirma, dizendo que apoia as manifestações e pede que em todos estes casos haja justiça. “Os policiais que mataram o negro americano, os policiais, que são suspeitos de matar o estudante pobre e a patroa que negligenciou os cuidados com o filho da empregada merecem ser julgados e, com a comprovação das culpas, devem ser condenados”, afirmou.

“O negro precisa respirar. As pessoas estão dando o grito, nas ruas e nas redes sociais, de um basta pelas injustiças e desigualdades raciais. Os negros ganham menos que os brancos, são assassinados, poucas parcelas de negros são ricas no Brasil, têm menos acesso aos serviços de saúde e, por isso, morrem mais cedo, o desemprego é maior para a população negra e o analfabetismo é duas vezes maior. Estas são constatações claras que devem ser corrigidas”, enfatiza.

A parlamentar ainda conclama a todos para lutar contra o racismo. “Esta luta não pode ser só nossa, que somos negras e negros, deve ser de todos, por amor ao próximo, respeito e direitos humanos”, disse ela. “Sofro preconceitos por ser mulher e negra. Já ouvi, piadas de preconceito nas ruas por ser negra e estar na posição de vereadora. Mas eu não me abalo e me coloco como uma representante de todos”, disse ela, a única vereadora nesta legislatura.

“Luto para que as pessoas cresçam na vida, assim como batalhei para a formação profissional dos meus filhos e acredito que o melhor caminho é a educação. Defendo as pessoas, principalmente, moradores da periferia, que sofrem com descaso de autoridades por sua condição social. O racismo é crime e quem o comete deve ser preso. As vítimas devem denunciar à polícia”, alerta a vereadora.

Além de atuar em defesa das mulheres, geração de emprego para jovens, mudanças na saúde e na educação e esporte para todos, Rosana Bergone protocolou na Câmara Municipal, um Projeto de Lei de Criação de uma Coordenadoria Municipal da Igualdade Racial.

“Esta proposta ainda não entrou em votação, mas tivemos ampla discussão com o movimento negro e queremos que ela seja aprovada. E, diante desses tristes episódios, está mais do que na hora de Volta Redonda sair na frente. O órgão terá ações para defesa das pessoas negras, debates, combate ao racismo na nossa cidade e para ajudar o negro em sua vida profissional. Esta coordenadoria precisa virar realidade, apesar dos obstáculos que enfrentamos. Peço aos meus pares na Câmara que nos dê este apoio”, afirmou a vereadora.